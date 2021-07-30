Варан попрощался с «Реалом»

Французский защитник «Манчестер Юнайтед», присоединившийся к команде несколькими днями ранее, перейдя из мадридского «Реала», попрощался со своим предыдущим клубом посредством своего аккаунта в «Инстаграме».

«С тех пор, как я пришел в клуб в 2011 году, все мои ожидания были превзойдены. Мы достигли того, о чем я никогда не мог даже мечтать. Хочу поблагодарить тренеров и всех, кто работал в клубе в разное время моего пребывания в Мадриде», - написал Варан.

«Хочу поблагодарить город Мадрид и Испанию, эта страна останется для меня особенной. Это было захватывающее путешествие. Сейчас же начинается новая глава», - добавил Рафаэль Варан.

Француз выступал за мадридский «Реал» в период с 2011 по 2021 год. Всего за клуб футболист провел 236 матчей, в которых забил 8 мячей.