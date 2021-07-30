Бенитес высказался о будущем Кина

Главный тренер английского «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался по поводу будущего Мойзе Кина, нападающего одного из мерсисайдских клубов.

«Проблема трансферного окна заключается в том, что оно закрывается в конце августа. Лучший способ для Кина подтвердить свои намерения остаться – забивать голы. Наша задача – смотреть на игру футболистов и принимать по ним решения», - сказал Бенитес в интервью BeinSports.

Мойзе Кин принадлежит «Эвертону» с 2019 года. Прошлый сезон футболист провел в «ПСЖ», играя за французский клуб на правах аренды. Контракт игрока с «ирисками» действует до лета 2024 года.