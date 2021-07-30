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Англия. Премьер-лига

Рэшфорд вернется на поле не раньше октября

30 Июля 2021 • 14:43 Комментировать
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Нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду предстоит операция на плече, передаёт 90min. Сообщается, что англичанин вернётся на поле не раньше октября.

Футболист играет с этой травмой с ноября 2020 года, однако с помощью обезболивающих лекарств он сумел провести прошлый сезон и выступить на Евро-2020 в составе сборной Англии. В клубе опасались, что если Рэшфорд не сделает операцию вовремя, то это может закончиться для игрока более серьезным повреждением.

Источник отмечает, что операцию запланирована на следующей неделе, а игрок сможет вернуться в октябре.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Рэшфорда 37 матчей в АПЛ, в которых он забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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