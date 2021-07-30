«Ливерпуль» не сможет подписать Нойхауса за 40 миллионов евро

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Боруссии» Мёнхенгладбах Флорианом Нойхаусом, передаёт Sport1. Немецкий клуб намерен получить за своего футболиста не менее 40 миллионов евро, что не устраивает «красных».

Сообщается, что в переходе полузащитника заинтересован лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, однако руководство английского клуба не может позволить себе этот трансфер за такую сумму. Стороны продолжат переговоры, но теперь переход немца на «Энфилд» кажется маловероятным.

Напомним, что Нойхаус стал игроком «Боруссии» Мёнхенгладбах в 2017 году, перейдя из «Мюнхена 1860» на правах свободного агента. В прошлом сезоне на его счету 33 матча в Бундеслиге, в которых он забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.