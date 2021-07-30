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Англия. Премьер-лига

«Эвертон» решил продать Хамеса и Делфа

30 Июля 2021 • 13:32 Комментировать
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Руководство «Эвертона» приняло решение о расставании с двумя полузащитниками. По сведениям Liverpool Echo, мерсисайдцы выставят на трансфер Хамеса Родригеса и Фабиана Делфа. «Ириски» уже уведомили игроков о своем решении.

Хамес может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Заинтересованность в услугах колумбийского полузащитника проявляет «Милан».

В сезоне-2020/2021 Премьер-лиги Родригес сыграл 23 поединка, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Делф принял участие всего в восьми встречах минувшего розыгрыша чемпионата Англии, в которых получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Хамес Родригес Фабиан Делф Трансферы футбола - лето 2021
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