«Эвертон» решил продать Хамеса и Делфа

Руководство «Эвертона» приняло решение о расставании с двумя полузащитниками. По сведениям Liverpool Echo, мерсисайдцы выставят на трансфер Хамеса Родригеса и Фабиана Делфа. «Ириски» уже уведомили игроков о своем решении.

Хамес может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Заинтересованность в услугах колумбийского полузащитника проявляет «Милан».

В сезоне-2020/2021 Премьер-лиги Родригес сыграл 23 поединка, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Делф принял участие всего в восьми встречах минувшего розыгрыша чемпионата Англии, в которых получил одну желтую карточку.