В официальном инстаграм-аккаунте «Манчестер Юнайтед» опубликована фотография новой гостевой формы команды на следующий сезон.

Комплект экипировки изготовлен в бело-голубой расцветке. В презентации формы принял участие новичок манкунианцев Джедон Санчо, которого приобрели этим летом у дортмундской «Боруссии».

Техническим спонсором «красных дьяволов» является немецкая компания adidas.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В первом туре нового розыгрыша АПЛ команда Уле Гуннара Сульшера встретится с «Норвичем». Матч пройдет 14 августа.