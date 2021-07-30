«Арсенал» нашёл защитника в Лиге 1

Лондонский «Арсенал» намерен усилить оборонительную линию до закрытия летнего трансферного окна. По сообщениям GiveMeSport, «канониры» вышли на французский рынок. В поле зрения английского клуба попал защитник Бубакар Камара, выступающий за «Марсель».

Провансальцы отреагировали на интерес со стороны лондонцев и назвали стоимость игрока. Французский клуб готов расстаться с Камара, если за него предложат 40 миллионов евро.

21-летний футболист провел 35 поединков в прошлом сезоне чемпионата Франции. Бубакар дважды ассистировал своим партнерам и получил шесть желтых карточек. Трудовое соглашение защитника рассчитано до лета 2022 года.