Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

«Арсенал» не сможет купить Брандта

30 Июля 2021 • 00:36 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Лондонскому «Арсеналу» пока не удастся приобрести Юлиана Брандта, пишет Football.London.

Об интересе к немецкому полузащитнику со стороны «Арсенала» говорили еще до официального открытия трансферного окна. Сообщалось, что сам Брандт не против принять новый вызов, а «Боруссия» готова отпустить его за 20 миллионов евро.

Однако теперь известно, что Брандт наверняка проведет следующий сезон в своем нынешнем клубе. Это недавно подтвердил директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке: «Я повторяю это каждый день: Брандт останется в «Боруссии» Дортмунд. Для меня это всегда было очевидно - Юлиан остается, так же как и Эрлинг Холанн».

 

 

 

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Юлиан Брандт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
01:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить Эдегора слухи
00:57 · Англия. Премьер-лига
Владелец Spotify выразил желание приобрести акции «Арсенала»
00:51 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Работа только начинается»
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов пригласить Матвиенко
00:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не сможет купить Брандта
00:36 · Англия. Премьер-лига
Давид Луис в шаге от перехода в турецкий чемпионат
00:01 · Англия. Премьер-лига
Защитник «МЮ» возвращается в строй после травмы
29 Июля
23:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Зиешем слухи
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» интересуется одним из лучших игроков чемпионата Европы
23:36 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Манчестер Сити» переберётся в итальянский чемпионат
23:09 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк вернулся на футбольное поле спустя 9 месяцев
22:59 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не хочет отпускать своего лидера в «Ливерпуль»
22:42 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» подозрение на вспышку коронавируса
22:07 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» близок к подписанию бразильского полузащитника слухи
21:55 · Англия. Премьер-лига
Новый наставник «Тоттенхэма» удивил своим нововведением
Все новости