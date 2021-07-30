«Арсенал» не сможет купить Брандта

Лондонскому «Арсеналу» пока не удастся приобрести Юлиана Брандта, пишет Football.London.

Об интересе к немецкому полузащитнику со стороны «Арсенала» говорили еще до официального открытия трансферного окна. Сообщалось, что сам Брандт не против принять новый вызов, а «Боруссия» готова отпустить его за 20 миллионов евро.

Однако теперь известно, что Брандт наверняка проведет следующий сезон в своем нынешнем клубе. Это недавно подтвердил директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке: «Я повторяю это каждый день: Брандт останется в «Боруссии» Дортмунд. Для меня это всегда было очевидно - Юлиан остается, так же как и Эрлинг Холанн».