Сульшер высказался о подписании Варана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу подписания клубом французского защитника Рафаэля Варана из стана мадридского «Реала».

«Конечно, я очень доволен тем, что нам удалось приобрести такого исполнителя, как Варан. Он доказал, что является лидером, мы следили за игроком на протяжении многих лет. Я знаю, что сэр Алекс (Фергюсон) был очень близок к тому, чтобы привести Варана в клуб много лет назад. Мы всё-таки смогли это сделать», - приводит слова Сульшера официальный сайт манчестерского клуба.

Рафаэль Варан днями ранее стал игроком «Манчестер Юнайтед». За защитника клуб заплатил порядка 50 миллионов евро.