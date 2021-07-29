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Англия. Премьер-лига

Сульшер высказался о подписании Варана

29 Июля 2021 • 15:30 Комментировать
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу подписания клубом французского защитника Рафаэля Варана из стана мадридского «Реала».

«Конечно, я очень доволен тем, что нам удалось приобрести такого исполнителя, как Варан. Он доказал, что является лидером, мы следили за игроком на протяжении многих лет. Я знаю, что сэр Алекс (Фергюсон) был очень близок к тому, чтобы привести Варана в клуб много лет назад. Мы всё-таки смогли это сделать», - приводит слова Сульшера официальный сайт манчестерского клуба.

Рафаэль Варан днями ранее стал игроком «Манчестер Юнайтед». За защитника клуб заплатил порядка 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Уле Гуннар Сульшер
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