Лукаку отказался возвращаться в «Челси»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, выступающий в чемпионате Италии за миланский «Интер», отказался возвращаться в лондонский «Челси». Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Источник информирует, что «пенсионеры» предложили бомбардиру долгосрочный договор с заработной платой в размере десяти миллионов евро за сезон. Несмотря на это, Лукаку решил остаться в «Интере», где зарабатывает 7,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что лондонцы предлагали «нерадзурри» 130 миллионов евро за форварда, однако получили отказ.

В прошлом сезоне Серии А Лукаку забил 24 гола и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.