Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

Лукаку отказался возвращаться в «Челси»

29 Июля 2021 • 13:15 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, выступающий в чемпионате Италии за миланский «Интер», отказался возвращаться в лондонский «Челси». Об этом рапортует La Gazzetta dello Sport.

Источник информирует, что «пенсионеры» предложили бомбардиру долгосрочный договор с заработной платой в размере десяти миллионов евро за сезон. Несмотря на это, Лукаку решил остаться в «Интере», где зарабатывает 7,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что лондонцы предлагали «нерадзурри» 130 миллионов евро за форварда, однако получили отказ.

В прошлом сезоне Серии А Лукаку забил 24 гола и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Spirit
29 Июля в 13:38
Понял, что в Челси может сесть на лавку))
Boris
29 Июля в 13:32
Красавчик! Видимо остались еще люди с характером.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
15:55 · Англия. Премьер-лига
Шоу уверен, что сможет помочь «Манчестер Юнайтед» в первом матче сезона
15:30 · Англия. Премьер-лига
Сульшер высказался о подписании Варана
13:15 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался возвращаться в «Челси»
10:57 · Англия. Премьер-лига
Новая выездная форма «Манчестер Сити» фото
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» показал новую гостевую форму фото
09:51 · Англия. Премьер-лига
Третий комплект формы «Ливерпуля» выполнен в жёлтом цвете фото
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» усилился защитником сборной Дании
09:12 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл замену Кейну в «Фиорентине»
08:59 · Англия. Премьер-лига
Сульшер высказался о трансфере Варана
08:41 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт призвал FA искать футболистов азиатского происхождения
08:23 · Англия. Премьер-лига
Известна зарплата Кунде в «Челси»
08:16 · Англия. Чемпионшип
Руни прокомментировал свои снимки в компании полуобнажённых девушек
00:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется Нуну Мендешем
28 Июля
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» переподписал соглашение c Коулмэнон
23:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эдерсоном
Все новости