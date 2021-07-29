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Англия. Премьер-лига

Новая выездная форма «Манчестер Сити» фото

29 Июля 2021 • 10:57 Комментировать
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«Манчестер Сити», ставший чемпионом английской Премьер-лиги в прошлом сезоне, провел презентацию новой выездной формы на следующий сезон.

Экипировка «горожан» выполнена в белой расцветке. Техническим партнером клуба из Манчестера является немецкая компания Puma.

В стартовом туре Премьер-лиги сезона-2021/2022 подопечные испанского специалиста Хосепа Гвардиолы встретятся со столичным «Тоттенхэмом». Поединок состоится в Лондоне 15 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Ранее новые формы презентовали «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

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Манчестер Сити
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