«Манчестер Сити», ставший чемпионом английской Премьер-лиги в прошлом сезоне, провел презентацию новой выездной формы на следующий сезон.
Экипировка «горожан» выполнена в белой расцветке. Техническим партнером клуба из Манчестера является немецкая компания Puma.
В стартовом туре Премьер-лиги сезона-2021/2022 подопечные испанского специалиста Хосепа Гвардиолы встретятся со столичным «Тоттенхэмом». Поединок состоится в Лондоне 15 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Ранее новые формы презентовали «Ливерпуль» и лондонский «Челси».
Just a drip kit saving water — Manchester City (@ManCity) July 29, 2021
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