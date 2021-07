В официальном твиттер-аккаунте лондонского «Челси» опубликованы фотографии гостевого комплекта формы команды на грядущий сезон.

Выездная экипировка «пенсионеров» изготовлена в желтом цвете с черными полосками. Техническим спонсором английского клуба является компания Nike.

Стоит отметить, что лондонцы уже играли в желтой форме. Это произошло в сезоне-2018/2019.

В минувшем розыгрыше АПЛ подопечные Томаса Тухеля заняли четвертое место, а в Лиге чемпионов команда отпраздновала победу, одолев в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Новый сезон чемпионата Англии «Челси» откроет домашней встречей с «Кристал Пэлас». Матч пройдет 14 августа.

Chelsea yellow is back!



Introducing our 21/22 @nikefootball away kit, with pinstripe hoops nodding to the past, brought into the present by a striking black colourway! #ItsAChelseaThing pic.twitter.com/CiAZZeBTYZ