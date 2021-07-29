В сеть попали фотографии третьего комплекта формы «Ливерпуля». Новая экипировка мерсисайдцев выполнена в желтой расцветке. На рукава и воротник нанесены красные вставки.
Техническим партнером английского гранда является американская компания Nike.
Напомним, что по итогам минувшего сезона подопечные Юргена Клоппа финишировали на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
В стартовом туре чемпионата Англии сезона-2021/2022 «Ливерпуль» на выезде встретится с «Норвичем». Поединок состоится 14 августа, начало - 19:30 по московскому времени.
Surgen más imágenes de la tercera camiseta de Liverpool 2021/22: https://t.co/wcaoyLo4TS pic.twitter.com/FCUaPH3KqF— Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) July 28, 2021