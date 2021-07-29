«Кристал Пэлас» усилился защитником сборной Дании

«Кристал Пэлас» отрапортовал об усилении оборонительной линии. Ряды «стекольщиков» пополнил 25-летний датский защитник Йоахим Андерсен, ранее выступавший в чемпионате Франции за «Лион».

Как сообщила пресс-служба английского клуба, трудовое соглашение футболиста с «Кристал Пэлас» рассчитано до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Андерсен выступал на правах аренды за «Фулхэм». Йоахим провел 31 поединок в Премьер-лиге, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Добавим, что защитник ездил на Евро-2020 в составе сборной Дании и принял участие в трех встречах.