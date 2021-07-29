«Тоттенхэм» нашёл замену Кейну в «Фиорентине»

Лондонский «Тоттенхэм» занимается поиском нового нападающего, который будет призван заменить в составе команды Гарри Кейна. Об этом рапортует портал Goal.

По данным источника, руководство английского клуба обратило внимание на сербского форварда Душана Влаховича, выступающего в чемпионате Италии за «Фиорентину». Отмечается, что флорентийский клуб готов расстаться с игроком за 50 миллионов фунтов (~59 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Серии А Влахович сыграл 37 матчей, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.