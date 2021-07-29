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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» нашёл замену Кейну в «Фиорентине»

29 Июля 2021 • 09:12 Комментировать
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Лондонский «Тоттенхэм» занимается поиском нового нападающего, который будет призван заменить в составе команды Гарри Кейна. Об этом рапортует портал Goal.

По данным источника, руководство английского клуба обратило внимание на сербского форварда Душана Влаховича, выступающего в чемпионате Италии за «Фиорентину». Отмечается, что флорентийский клуб готов расстаться с игроком за 50 миллионов фунтов (~59 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне Серии А Влахович сыграл 37 матчей, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн Душан Влахович Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Июля в 09:53
я уж думал петушки Какорина закупят ))
Ale10JUFC
29 Июля в 09:16
Влахович хороший игрок, но статистика голов немного обманчива у него если мне не изменяет память 9 мячей с пенальти. Но так или иначе хороший нап.
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