Сульшер высказался о трансфере Варана

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о трансфере защитника мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэля Варана.

«Очень доволен этим трансфером. Варан - настоящий чемпион. Мы могли подписать его гораздо раньше, но тогда не сложилось. С приходом Рафаэля мы сможем играть в более разносторонний футбол», - цитирует норвежского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Варан подпишет с «красными дьяволами» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне 28-летний француз провел 31 поединок, отметившись двумя забитыми мячами.