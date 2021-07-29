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Англия. Премьер-лига

Саутгейт призвал FA искать футболистов азиатского происхождения

29 Июля 2021 • 08:41 Комментировать
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Рулевой национальной команды Англии Гарет Сатугейт призвал руководство FA обратить внимание на футболистов азиатского происхождения.

«Есть какая-то предвзятость к таким игрокам. Сложилось мнение, что азиатские футболисты не такие спортивные, как другие. Я считаю, что неправильно так думать. Нужно внимательно изучить азиатское направление, посетить места, где играют такие футболисты. Нужно поощрять их переходы в более сильные чемпионаты, тогда будет намного проще оценивать их способности», - передает слова тренера Goal.

На чемпионате Европы - 2020 английская команда дошла до финала, где потерпела поражение от Италии.

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Гарет Саутгейт
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Nicholais
29 Июля в 09:01
Браво! В Азии действительно достаточно неплохих и технически одарённых игроков. Вся беда в антропометрических данных, заложенных генетически. Условный игрок из Камбоджи или Малайзии, будет 160-170 см и весом около 60-65 кг. Съедят его двухметровые защитники и не подавятся
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