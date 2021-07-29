Саутгейт призвал FA искать футболистов азиатского происхождения

Рулевой национальной команды Англии Гарет Сатугейт призвал руководство FA обратить внимание на футболистов азиатского происхождения.

«Есть какая-то предвзятость к таким игрокам. Сложилось мнение, что азиатские футболисты не такие спортивные, как другие. Я считаю, что неправильно так думать. Нужно внимательно изучить азиатское направление, посетить места, где играют такие футболисты. Нужно поощрять их переходы в более сильные чемпионаты, тогда будет намного проще оценивать их способности», - передает слова тренера Goal.

На чемпионате Европы - 2020 английская команда дошла до финала, где потерпела поражение от Италии.