«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эдерсоном

«Манчестер Сити» собирается предложить Эдерсону новый контракт, пишет корреспондент The Athletic Сэм Ли.

Бразилец перешел из «Бенфики» в 2017 году и с тех пор остается основным голкипером команды. Текущее соглашение он подписал сразу после своего первого сезона. Оно будет действовать еще четыре года, но «Сити» рассчитывает сохранить Эдерсона на более долгий срок - до 2028 года.

Помимо него, в очереди на продление контрактов находятся Рияд Марез, Рахим Стерлинг, Джон Стоунс и Фил Фоден. Также в планах значится повышение зарплаты защитника Рубена Диаша, лучшего футболиста Премьер-лиги прошлого сезона.