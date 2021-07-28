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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эдерсоном

28 Июля 2021 • 23:09 Комментировать
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«Манчестер Сити» собирается предложить Эдерсону новый контракт, пишет корреспондент The Athletic Сэм Ли.

Бразилец перешел из «Бенфики» в 2017 году и с тех пор остается основным голкипером команды. Текущее соглашение он подписал сразу после своего первого сезона. Оно будет действовать еще четыре года, но «Сити» рассчитывает сохранить Эдерсона на более долгий срок - до 2028 года.

Помимо него, в очереди на продление контрактов находятся Рияд Марез, Рахим Стерлинг, Джон Стоунс и Фил Фоден. Также в планах значится повышение зарплаты защитника Рубена Диаша, лучшего футболиста Премьер-лиги прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эдерсон Мораес
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