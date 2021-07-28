«Милан» продолжает переговоры по Далоту

Вице-чемпионы прошлого розыгрыша Серии А хотят оформить сотрудничество с Диогу Далотом.

«Манчестер Юнайтед» и «Милан» находятся в затяжных переговорах, предметом которых является будущее португальского флангового защитника. Далот, как известно, в прошлом сезоне уже выступал на «Сан-Сиро» и оставил о себе весьма приятно впечатление на Апеннинах.

Приоритетом «россонери» является укрепление позиции правого защитника, поскольку одного Давиде Калабрии тренеру миланцев Стефано Пиоли явно не хватит на тяжелый сезон, обременённый участием в Лиге чемпионов.

И хоть переговоры между клубами не прекращались, источник Tuttosport сообщает, что пока они весьма далеки от успешного завершения.

У Диогу Далота осталось два года по контракту с манкунианцами.