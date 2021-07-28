«Челси» объявил о трансфере бывшего вратаря «Фулхэма» Маркуса Беттинелли на правах свободного агента, передаёт пресс-служба лондонского клуба.

Вратарь подписал контракт до 2023 года. В клубе его рассматривают в качестве резервного вратаря.

Беттинелли является воспитанником «Фулхэма». В составе клуба он сыграл 120 матчей, в которых пропустил 159 голов. Также выступал на правах аренды за «Миддлсбро», «Аккрингтон Стэнли» и «Дартфорд».

Ранее сообщалось, что «Интер» не отпустил нападающего Ромелу Лукаку в «Челси» за 130 миллионов евро.

Также стало известно, что форвард Тимо Вернер продолжит играть за лондонский клуб в следующем сезоне.