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Англия. Премьер-лига

«ПСЖ» готовит официальное предложение по трансферу Погба

28 Июля 2021 • 17:55 Комментировать
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «ПСЖ», передаёт The Athletic. Сообщается, что парижский клуб готовит официальное предложение для француза.

Также в Париже рассматривают вариант с подписанием Погба на правах свободного агента через год. Сейчас парижский клуб хочет связать с окружением футболиста, чтобы узнать его планы на будущее.

Напомним, что Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в АПЛ, в которых он забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Поль Погба
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