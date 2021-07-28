«ПСЖ» готовит официальное предложение по трансферу Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к переходу в «ПСЖ», передаёт The Athletic. Сообщается, что парижский клуб готовит официальное предложение для француза.

Также в Париже рассматривают вариант с подписанием Погба на правах свободного агента через год. Сейчас парижский клуб хочет связать с окружением футболиста, чтобы узнать его планы на будущее.

Напомним, что Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в АПЛ, в которых он забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до июня 2022 года.