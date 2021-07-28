«Тоттенхэм» может подписать Рэмзи

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в чемпионат Англии, передаёт La Gazzetta dello Sport. Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм».

«Ювентус» готов расстаться с полузащитником всего за десять миллионов евро. Такая низкая цена связана с тем, что валлиец зарабатывает 300 тысяч евро в неделю, и его содержание обходится туринскому клубу слишком дорого. Пока неизвестно, согласится ли на этот переход сам игрок, который является воспитанником «Арсенала».

Напомним, что Рэмзи перешёл в «Ювентус» в 2019 году на правах свободного агента. В прошлом сезоне он сыграл 22 матча в Серии А, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.