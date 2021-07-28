«Селтик» заинтересовался голкипером «Тоттенхэма»

Опытный английский голкипер Джо Харт, известный по выступлениям за «Манчестер Сити», может трудоустроиться в чемпионате Шотландии, рапортует инсайдер Фабрицио Романо посредством «Твиттера».

Подписать 34-летнего вратаря желает «Селтик». Клуб из Глазго уже вступил в переговоры с лондонским «Тоттенхэмом», владеющим правами на Харта. Джо пополнил ряды «шпор» летом прошлого года, подписав двухлетнее соглашение. Трансферная стоимость голкипера оценивается в два миллиона евро.

В минувшем сезоне Харт принял участие в десяти поединках, пропустил восемь голов и пять раз сохранил ворота на замке.