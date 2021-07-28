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Англия. Премьер-лига

«Селтик» заинтересовался голкипером «Тоттенхэма»

28 Июля 2021 • 12:53 Комментировать
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Опытный английский голкипер Джо Харт, известный по выступлениям за «Манчестер Сити», может трудоустроиться в чемпионате Шотландии, рапортует инсайдер Фабрицио Романо посредством «Твиттера».

Подписать 34-летнего вратаря желает «Селтик». Клуб из Глазго уже вступил в переговоры с лондонским «Тоттенхэмом», владеющим правами на Харта. Джо пополнил ряды «шпор» летом прошлого года, подписав двухлетнее соглашение. Трансферная стоимость голкипера оценивается в два миллиона евро.

В минувшем сезоне Харт принял участие в десяти поединках, пропустил восемь голов и пять раз сохранил ворота на замке.

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Евро-Футбол.Ру,
Джо Харт Селтик Трансферы футбола - лето 2021
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