«Интер» не отпустил Лукаку в «Челси» за 130 млн евро

Лондонский «Челси» предпринял неудачную попытку подписать форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

По данным Football-Italia, «пенсионеры» предложили за бельгийского голеадора 130 миллионов евро, однако эта сумма не убедила «нерадзурри». Чемпион Италии рассчитывает на Лукаку в новом сезоне и не собирается продавать его.

Стоит напомнить, что Ромелу принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, однако тогда он не смог проявить себя на «Стэмфорд Бридж».

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии 28-летний нападающий провел 36 поединков, записав на свой счет 24 забитых мяча (шесть - с пенальти) и 11 результативных передач.