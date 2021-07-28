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Англия. Премьер-лига

«Интер» не отпустил Лукаку в «Челси» за 130 млн евро

28 Июля 2021 • 10:59 Комментировать
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Лондонский «Челси» предпринял неудачную попытку подписать форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

По данным Football-Italia, «пенсионеры» предложили за бельгийского голеадора 130 миллионов евро, однако эта сумма не убедила «нерадзурри». Чемпион Италии рассчитывает на Лукаку в новом сезоне и не собирается продавать его.

Стоит напомнить, что Ромелу принадлежал «Челси» с 2011 по 2014 год, однако тогда он не смог проявить себя на «Стэмфорд Бридж».

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии 28-летний нападающий провел 36 поединков, записав на свой счет 24 забитых мяча (шесть - с пенальти) и 11 результативных передач.

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Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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