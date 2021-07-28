«Наполи» интересуется защитниками «Ливерпуля» и «Челси»

«Наполи» начал подыскивать усиление на позицию левого защитника. Об этом рапортует Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, в шорт-лист неаполитанского клуба включены два футболиста. Речь идет о Констатиносе Цимикасе из «Ливерпуля» и Эмерсоне, правами на которого владеет лондонский «Челси».

Ранее стало известно, что «Наполи» надолго лишился одного из ведущих игроков. До октября в лазарет угодил бельгиец Дрис Мертенс, перенесший операцию на плече.

В стартовом туре чемпионата Италии неаполитанский коллектив сыграет против «Венеции». Поединок состоится 22 августа.