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Англия. Премьер-лига

Погба решил остаться в «МЮ» до истечения контракта

28 Июля 2021 • 10:34 Комментировать
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Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, которого активно сватают в «ПСЖ», может остаться в английском клубе.

По данным Goal, полузащитник принял решение не покидать манкунианцев этим летом. Француз намерен полностью отработать свой контракт с «красными дьяволами», после чего покинет клуб в статусе свободного агента.

Ранее СМИ сообщали о готовности «ПСЖ» приобрести Поля в текущее трансферное окно. Парижский гранд был готов заплатить за игрока 50 миллионов евро.

Погба забил три гола и сделал три ассиста в прошлом сезоне английской Премьер-лиги. В составе «МЮ» полузащитник выступает с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
28 Июля в 11:40
наверное в мю очень рады , что он таки соизволил остаться , меня эта новость очень обрадовала , ибо какой нибудь хорек или карла вдруг бы захотел видеть его в Реале
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