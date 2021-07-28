Погба решил остаться в «МЮ» до истечения контракта

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, которого активно сватают в «ПСЖ», может остаться в английском клубе.

По данным Goal, полузащитник принял решение не покидать манкунианцев этим летом. Француз намерен полностью отработать свой контракт с «красными дьяволами», после чего покинет клуб в статусе свободного агента.

Ранее СМИ сообщали о готовности «ПСЖ» приобрести Поля в текущее трансферное окно. Парижский гранд был готов заплатить за игрока 50 миллионов евро.

Погба забил три гола и сделал три ассиста в прошлом сезоне английской Премьер-лиги. В составе «МЮ» полузащитник выступает с 2016 года.