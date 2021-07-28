«Челси» назвал сумму, за какую продаст Абрахама

Форвард Тэмми Абрахам может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, лондонский «Челси» готов рассмотреть предложения по трансферу 23-летнего игрока.

«Пенсионеры» определились с суммой отступных за нападающего. Лондонцы отпустят игрока, если за него предложат 40 миллионов фунтов (~47 миллионов евро). В списке претендентов на Абрахама фигурируют «Арсенал» и «Вест Хэм». «Канониры» готовы арендовать форварда с правом последующего выкупа.

Тэмми является воспитанником академии «Челси». Нападающий забил шесть голов и сделал одну результативную передачу в 22 матчах прошлого сезона АПЛ.