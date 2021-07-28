«Манчестер Юнайтед» принял решение по Туанзебе

Защитник Аксель Туанзебе, скорее всего, останется в «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианского гранда не планирует расставаться с 23-летним футболистом, которым интересуется «Ньюкасл». Об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

«Красные дьяволы» планируют предложить Туанзебе новый трудовой договор. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022 года. Манкунианцы хотят продлить сотрудничество на один год.

В прошлом сезоне защитник принял участие в девять поединках английской Премьер-лиги, в которых получил две желтые карточки.