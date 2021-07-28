«Саутгемптон» усилил свой состав 19-летним защитником лондонского «Челси» Дайнелом Симеу. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что перспективный футболист не провел ни одного поединка в составе первой команды «пенсионеров». Симеу в прошлом сезоне выступал за резервистов «Челси». Дайнел принял участие в 22 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

По итогам минувшей кампании «Саутгемптон» финишировал на 15 месте в Премьер-лиге. В первом матче нового сезона чемпионата Англии «святые» встретятся с «Эвертоном». Матч состоится 14 августа.