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Англия. Премьер-лига

Защитник «Челси» перешёл в «Саутгемптон» официально

28 Июля 2021 • 09:24 Комментировать
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«Саутгемптон» усилил свой состав 19-летним защитником лондонского «Челси» Дайнелом Симеу. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что перспективный футболист не провел ни одного поединка в составе первой команды «пенсионеров». Симеу в прошлом сезоне выступал за резервистов «Челси». Дайнел принял участие в 22 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

По итогам минувшей кампании «Саутгемптон» финишировал на 15 месте в Премьер-лиге. В первом матче нового сезона чемпионата Англии «святые» встретятся с «Эвертоном». Матч состоится 14 августа.

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