«Вест Хэм» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Вест Хэм» планирует усилить оборонительную линию в текущее трансферное окно. В связи с этим «молотобойцы» обратили внимание на защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса, об этом рапортует Goal.

29-летний футболист давно не попадает в состав манкунианцев, а потому, скорее всего, будет продан. «Красные дьяволы» готовы отпустить Джонса, чтобы немного разгрузить зарплатную ведомость.

Фил выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023. Трансферная стоимость 29-летнего защитника оценивается в пять миллионов евро.