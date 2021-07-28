«Манчестер Сити» готовит предложение по Грилишу

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш, выступающий на клубном уровне за бирмингемскую «Астон Виллу», по-прежнему остается одной из приоритетных трансферных целей «Манчестер Сити».

Согласно информации Daily Mail, боссы чемпиона Англии готовятся сделать предложение относительно перехода игрока. «Горожане» намерены заплатить за него 75 миллионов фунтов (~87 миллионов евро). В то же время «Астон Вилла» планирует выручить с продажи своего лидера не менее 100 миллионов.

В составе бирмингемской команды Грилиш выступает с июля 2013 года. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.