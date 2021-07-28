Представитель немецкого «Байера» Леон Бэйли превратился чуть ли не в главную цель ряда английских клубов на трансферном рынке. Немецкий портал Bild передает, что конкурентами за ямайского вингера стали «Астон Вилла», «Вулверхэмптон» и «Лестер». Стоит отметить, что из этого списка только «Лестер» будет представлять Англию в еврокубках.

Всё же, по информации источника, дальше всех в переговорах продвинулась именно «Астон Вилла». Клубы пока что расходятся в цене за футболиста – немцы просят за своего игрока на 5 миллионов больше, чем предложили потенциальные покупатели.

В прошлом сезоне Бундеслиги Леон 24 раза выходил на поле и записал в свой актив 11 очков по системе гол+пас.