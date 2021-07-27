Вчера испанская пресса сообщала об интересе «Атлетико» к нападающему «Арсенала» Александру Ляказетту. Сегодня же источник The Sun передаёт, что испанский клуб готовит официальное предложение по французу.

Согласно последней информации, испанцы готовы выложить за Ляказетта 15 миллионов евро. В свое время лондонский клуб отдал за форварда 53 миллиона евро + 7 миллионов евро различных бонусов уже по ходу его карьеры в Англии.

Сам Ляказетт не раз заявлял о желании сменить обстановку, а «Арсенал» в прошлом сезоне в очередной раз не смог пробиться в Лигу чемпионов, выступления в которой привлекают футболиста.