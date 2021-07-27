Французский «Монпелье» официально объявил о трансфере Мамаду Сахо. Прошлым клубом 31-летнего защитника являлся «Кристал Пэлас».

Француз присоединился к новой команде на правах свободного агента. В прошлом Сахо уже выступал в Лиге 1 за «ПСЖ», откуда в свое время перебрался в «Ливерпуль». В 2016 году футболист впутался в неприятную историю, которая повлекла за собой допинговый скандал, что не позволило ему по максимуму раскрыться в новом клубе.

В сезоне 2020/21 защитник провел всего лишь 4 матча в английской Премьер-лиге. Также в активе Мамаду 28 игр в футболке национальной сборной Франции.