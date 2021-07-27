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Англия. Премьер-лига

Теллес пропустит старт сезона из-за травмы

27 Июля 2021 • 20:35 Комментировать
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В интервью издательству Sky Sports наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил о том, что не сможет рассчитывать на бразильца Алекса Теллеса на старте нового сезона.

Пару дней назад левый защитник почувствовал дискомфорт на одной из тренировок, но на первый взгляд травма казалась не такой серьёзной. Детальное обследование все же подтвердило, что повреждение лодыжки выбило Теллеса из строя как минимум на несколько недель.

По предварительной информации, бразилец вернется в основную группу в сентябре, а «МЮ» к тому времени успеет провести три официальных матча.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Алекс Теллес
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