«Арсенал» связался с «Интером», чтобы предложить свои услуги Лаутаро Мартинесу, сообщает The Telegraph.

Английское издание сегодня заявило, что игрок сборной Аргентины является одной из приоритетных трансферных целей команды Микеля Артеты. «Интер» не скрывает свои финансовые проблемы и необходимость сократить расходы, поэтому, английский клуб уверен в успехе этого трансфера.

В следующем месяце Лаутаро Мартинес будет праздновать своё 24-летие. Его текущий контракт истекает в конце сезона 2023 года.

В прошлом сезоне игрок забил 19 голов и отдал 11 результативных передач в 48 матчах.