«Манчестер Сити» продолжает вести переговоры с Грилишем

«Манчестер Сити» не оставляет попыток подписать полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, передаёт The Athletic. Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

Сам Грилиш пока не решил, где хочет выступать в следующем сезоне, однако вариант с чемпионами Англии ему кажется интересным. Также не исключено, что англичанин останется в своём нынешнем клубе и продлит контракт, который действует до 2025 года.

Напомним, что Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». В прошлом сезоне он сыграл 26 матчей в АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не готов выполнить требование «Тоттенхэма» по трансферу Гарри Кейна.