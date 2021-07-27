Защитник «Севильи» Жюль Кунде может стать игроком «Челси», передаёт журналист Фабрицио Романо. Сообщается, что лондонский клуб уже начал переговоры по поводу возможного перехода.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет усилить центр защиты команды, и именно Кунде является приоритетным вариантом на эту позицию. Отмечается, что сам игрок не против перехода, так как хочет играть на самом высоком уровне.

Напомним, что Кунде перешёл в «Севилью» из «Бордо» в 2019 году за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 34 матча в Ла Лиге, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» договорился с «Севильей» по поводу трансфера француза, однако сам Кунде не захотел переходить в лондонский клуб.