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Англия. Премьер-лига

Байи может покинуть «Манчестер Юнайтед»

27 Июля 2021 • 16:07 Комментировать
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может покинуть клуб, передаёт ESPN. Защитник хочет прояснить своё будущее в Манчестере и готов к смене клуба.

Ивуариец хочет узнать, рассчитывает ли на него главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер. Также ему интересно, сколько игрового времени он будет получать после трансфера Рафаэля Варана, о котором должны объявить в ближайшее время. Действующий контракт защитника действует до 2024 года.

Напомним, что Байи перешёл «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала» в 2016 году за 38 миллионов евро. В последнем сезоне на его счету всего 12 матчей в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готовит серьезную кадровую чистку.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик Байи
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