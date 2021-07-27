Байи может покинуть «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может покинуть клуб, передаёт ESPN. Защитник хочет прояснить своё будущее в Манчестере и готов к смене клуба.

Ивуариец хочет узнать, рассчитывает ли на него главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер. Также ему интересно, сколько игрового времени он будет получать после трансфера Рафаэля Варана, о котором должны объявить в ближайшее время. Действующий контракт защитника действует до 2024 года.

Напомним, что Байи перешёл «Манчестер Юнайтед» из «Вильярреала» в 2016 году за 38 миллионов евро. В последнем сезоне на его счету всего 12 матчей в АПЛ.

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