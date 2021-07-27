«Тоттенхэм» на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Тоби Алдервейрльда. Бельгиец продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Духайль».

О подробностях сделки не сообщается. Ранее в британских СМИ писали, что сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

Напомним, что Алдервейрельд стал игроком «Тоттенхэма» в 2015 году, перейдя из «Атлетико» за 16 миллионов евро. Ранее он выступал также за «Аякс» и «Саутгемптон». В прошлом сезоне на его счету 25 матчей в АПЛ, в которых он отметился одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов предложить 40 миллионов евро за защитника «Аталанта» Кристиана Ромеро.