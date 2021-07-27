«Дженоа» собирается купить защитника «Челси»

Фланговый защитник Давиде Дзаппакоста, который является игроком лондонского «Челси», может продолжить карьеру в чемпионате Италии. По данным Calciomercato, в полноценном трансфере 29-летнего исполнителя заинтересован «Дженоа». Сумма перехода оценивается в пять миллионов евро.

В составе «пенсионеров» Дзаппакоста числится с августа 2017 года. Трудовое соглашение футболиста с английским клубом рассчитано еще на один сезон.

В прошлом сезоне Давиде выступал за «Дженоа» на правах арендного соглашения. Он принял участие в 25 поединках Серии А, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.