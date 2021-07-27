Грилиш отреагировал на уход Терри из «Астон Виллы»

Лидер бирмингемской «Астон Виллы» Джек Грилиш прокомментировал уход из клуба тренера Джона Терри. В своем инстаграм-аккаунте полузащитник и капитан команды написал следующее: «Легенда! Спасибо за все, Джон Терри. Всего самого лучшего».

Напомним, что 40-летний специалист работал в тренерском штабе бирмингемского клуба с 2018 года

По итогам минувшего сезона «Астон Вилла» финишировала на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

В первом матче нового розыгрыша Премьер-лиги бирмингемцы встретятся на выезде с «Уотфордом». Поединок состоится 14 августа.