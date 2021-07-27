Кепа извинился перед Сарри

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага вспомнил об инциденте двухлетней давности, когда он отказался уходить на замену в финале Кубка английской лиги.

«Всё, что тогда произошло, было одним большим недоразумением. В определённый момент игры я почувствовал дискомфорт в колене, из-за чего на поле вышел физиотерапевт. Больше всего я тогда хотел, чтобы мои партнёры получили передышку.

И тут я увидел, что Маурицио Сарри направил Вилли Кабальеро разминаться. Он посчитал, что я не смогу продолжить матч. Я пытался докричаться до тренера, что со мной всё в норме. Я был тогда неправ. Искренне извиняюсь перед Сарри. Моя выходка нанесла урон его авторитету», - приводил слова испанца Goal.

Ранее Кепа вспомнил о том, как он стал игроком «аристократов». Испанец и по сей день удерживает рекорд трансферной стоимости среди голкиперов – лондонцы заплатили за него 80 миллионов евро.