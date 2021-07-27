Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
Англия. Премьер-лига

Кепа извинился перед Сарри

27 Июля 2021 • 10:43 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага вспомнил об инциденте двухлетней давности, когда он отказался уходить на замену в финале Кубка английской лиги.

«Всё, что тогда произошло, было одним большим недоразумением. В определённый момент игры я почувствовал дискомфорт в колене, из-за чего на поле вышел физиотерапевт. Больше всего я тогда хотел, чтобы мои партнёры получили передышку.

И тут я увидел, что Маурицио Сарри направил Вилли Кабальеро разминаться. Он посчитал, что я не смогу продолжить матч. Я пытался докричаться до тренера, что со мной всё в норме. Я был тогда неправ. Искренне извиняюсь перед Сарри. Моя выходка нанесла урон его авторитету», - приводил слова испанца Goal.

Ранее Кепа вспомнил о том, как он стал игроком «аристократов». Испанец и по сей день удерживает рекорд трансферной стоимости среди голкиперов – лондонцы заплатили за него 80 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурицио Сарри Кепа Аррисабалага
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
LMI
27 Jul 2021, 11:09
Ну да, не прошло и двух лет
На Евро-Футболе:
Новости партнёров:


Новости
Сегодня, 27 Июля
10:43 · Англия. Премьер-лига
Кепа извинился перед Сарри
10:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» улучшил предложение по Ромеро
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» включился в борьбу за Шакири
10:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался от трансфера Кьезы
09:52 · Англия. Премьер-лига
Продажа Варана может помочь «Реалу» заполучить Мбаппе
09:24 · Англия. Премьер-лига
Реакция Фердинанда на переход Варана в «Манчестер Юнайтед»
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поборется за Туанзебе
09:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в испанском гранде
08:43 · Чемпионат Европы 2020
Капитан «Лидса» назвал Филлипса «одним из лучших полузащитников в мире»
08:39 · Англия. Премьер-лига
Варан в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед»
26 Июля
23:45 · Англия. Премьер-лига
Хиль: «В моём сердце всегда будет место для эмблемы «Севильи»
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов предложить Рубену Диашу новый контракт
21:30 · Англия. Премьер-лига
Ламела: «Обещаю, что буду биться на поле, как лев»
20:34 · Англия. Премьер-лига
Касилья высказался по поводу своего возвращения в Ла Лигу
19:47 · Россия. Премьер-лига
Кварацхелия попал на радары «Тоттенхэма» слухи
Все новости