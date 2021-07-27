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Англия. Премьер-лига

«Ливерпуль» отказался от трансфера Кьезы

27 Июля 2021 • 10:04 Комментировать
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Боссы «Ливерпуля» свернули переговоры по трансферу итальянского вингера Федерико Кьезы, выступающего за туринский «Ювентус». Об этом рапортует Sky Sports.

По данным источника, мерсисайдцы решили, что цена на игрока слишком завышена. Ранее английский гранд предложил «старой синьоре» 100 миллионов евро за переход 23-летнего игрока, однако получил отказ. Повышать предложение «Ливерпуль» не намерен.

В прошлом сезоне Серии А Федерико провел 30 поединков, отметившись восемью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Кьеза был одним из лидеров сборной Италии на прошедшем чемпионате Европы - 2020. Вместе со «скуадрой адзуррой» он стал триумфатором турнира.

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Ливерпуль Федерико Кьеза Трансферы футбола - лето 2021
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