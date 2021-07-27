Реакция Фердинанда на переход Варана в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о грядущем трансфере защитника сборной Франции Рафаэля Варана в стан «красных дьяволов».

«Обожаю этого парня, мы в деле», - гласит сообщение эксперта в инстаграм-аккаунте.

Варан переходит в английский гранд из мадридского «Реала», цвета которого защищал с 2011 года.

Ранее стало известно, что Рафаэль подпишет с манкунианцами долгосрочный трудовой договор с зарплатой в размере 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Примеры 28-летний француз сыграл 31 поединок, забил два мяча и получил две желтые карточки.