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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба в испанском гранде

27 Июля 2021 • 09:10 Комментировать
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Боссы «Манчестер Юнайтед» могут выйти на трансферный рынок в связи с возможным уходом французского полузащитника Поля Погба. Хавбека активно сватают в «ПСЖ».

По сообщениям инсайдера Николо Скиры, манкунианский гранд определился с игроком, который может заменить Поля в команде. Речь идет об испанском полузащитнике Сауле Ньигесе, выступающем за мадридский «Атлетико».

Тренерский штаб «матрасников» больше не рассчитывает на игрока, поэтому его трансфер этим летом вполне реален.

Ранее появилась информация об интересе каталонской «Барселоны» к Ньигесу.

Сауль выступает за «Атлетико» с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан еще на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба Сауль Ньигес Трансферы футбола - лето 2021
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