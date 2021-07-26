Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
Англия. Премьер-лига

Ламела: «Обещаю, что буду биться на поле, как лев»

26 Июля 2021 • 21:30 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Аргентинский полузащитник Эрик Ламела, сегодня официально ставший игроком «Севильи», дал первое интервью после перехода из «Тоттенхэма».

«Если честно, у меня было желание сыграть в испанском чемпионате до того, как я повешу бутсы на гвоздь. Я пришел для того, чтоб приносить команде пользу, постараться помочь в достижении целей клуба. Я атакующий игрок, но не вижу проблемы в том, что иногда мне придется и обороняться. Я обещаю, что буду биться на поле, как лев», - сказал Ламела во время своей презентации.

Эрик Ламела перешел в «Севилью» из «Тоттенхэма», став частью обмена клубов игроками. В обратном направлении ушёл испанский хавбек Брайан Хиль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Севилья Эрик Ламела Трансферы футбола - лето 2021 Брайан Хиль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
26 Jul 2021, 09:46
Какой гарячий аргентинский парень однако....
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости партнёров:


Новости
Сегодня, 26 Июля
21:30 · Англия. Премьер-лига
Ламела: «Обещаю, что буду биться на поле, как лев»
20:34 · Англия. Премьер-лига
Касилья высказался по поводу своего возвращения в Ла Лигу
19:47 · Россия. Премьер-лига
Кварацхелия попал на радары «Тоттенхэма» слухи
19:45 · Англия. Премьер-лига
Кепа рассказал о своём переходе в «Челси» 2
19:11 · Англия. Премьер-лига
Голлини поблагодарил «Аталанту»
18:50 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Нам нужно повысить конкуренцию в команде»
18:28 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Ньюкасла» выписан из больницы после госпитализации
18:08 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» возобновил интерес к Ляказетту 1
17:15 · Англия. Премьер-лига
Руководство АПЛ обсудит вопрос паспортов вакцинации 1
16:55 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Некоторые игроки хотят покинуть «Челси» 1
16:01 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк готов сыграть первый матч после травмы 1
15:54 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать Окслейд-Чемберлена 1
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Севилья» обменялись игроками 1 официально
14:41 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» уверен в успехе сделки по Варану 1
14:20 · Англия. Премьер-лига
Сульшер хочет видеть Кунде в «МЮ» 2
Все новости