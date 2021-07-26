Ламела: «Обещаю, что буду биться на поле, как лев»

Аргентинский полузащитник Эрик Ламела, сегодня официально ставший игроком «Севильи», дал первое интервью после перехода из «Тоттенхэма».

«Если честно, у меня было желание сыграть в испанском чемпионате до того, как я повешу бутсы на гвоздь. Я пришел для того, чтоб приносить команде пользу, постараться помочь в достижении целей клуба. Я атакующий игрок, но не вижу проблемы в том, что иногда мне придется и обороняться. Я обещаю, что буду биться на поле, как лев», - сказал Ламела во время своей презентации.

Эрик Ламела перешел в «Севилью» из «Тоттенхэма», став частью обмена клубов игроками. В обратном направлении ушёл испанский хавбек Брайан Хиль.