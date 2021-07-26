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Англия. Премьер-лига

Касилья высказался по поводу своего возвращения в Ла Лигу

26 Июля 2021 • 20:34 Комментировать
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Испанский вратарь Кико Касилья рассказал о своем переходе в испанский «Эльче» из английского «Лидса».

«Хоть клуб много лет и не играл в высшем испанском дивизионе, в мире о нём все знают. Мне рассказали о проекте «Эльче», я рад присоединиться и помочь команде в достижении поставленных целей», - сказал бывший голкипер мадридского «Реала» во время своей презентации.

Кико Касилья стал игроком «Лидса» в 2018 году и помог команде выйти в высший дивизион английского футбола. Однако, в Премьер-лиге Касилье не удалось удержать статус основного игрока. Вратарь в прошлом сезоне провел больше матчей за молодежную, нежели за основную команду.

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Евро-Футбол.Ру,
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