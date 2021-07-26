Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Кепа рассказал о своём переходе в «Челси»

26 Июля 2021, 19:45,

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился воспоминаниями о своём переходе в лондонский клуб из «Атлетика».

«Сначала я не особо верил в этот переход, потому что в моем контракте была сумма выкупа в размере 80 миллионов евро и «Атлетик» не собирался вести переговоры по поводу моего трансфера. Но позже мой агент сказал, что они готовы предложить эту сумму и я подумал, что в «Челси» действительно заинтересованы во мне. Тогда я решил, что должен сделать это и отправился в Лондон», - цитирует Кепу Mundo Deportivo. 

Напомним, что вратарь перешёл в «Челси» из «Атлетика» в 2018 году за 80 миллионов евро. За это время он провёл в лондонском клубе 109 матчей, в которых пропустил 120 голов.

0
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Челси, Кепа Аррисабалага
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Super fanat
26 Июля 2021, 19:57

Не напоминайте об этой истории Челси...)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»
Витория без виктории: «Спартак» начал сезон с поражения от «Рубина»  
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши  
Дзюба хотел вызвать Карпина на дуэль, а тренер не хотел встречаться с игроком: История отношений капитана сборной России и её нового главного тренера
Дзюба хотел вызвать Карпина на дуэль, а тренер не хотел встречаться с игроком: История отношений капитана сборной России и её нового главного тренера  
Популярные материалы
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Стал известен состав тренерского штаба Карпина в сборной России
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Черчесов хочет возглавить сборную Польши
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
Уткин отреагировал на назначение Карпина в сборную
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
«Игрочишка в шоке»: Реакция Сети на приход Карпина в сборную России
Витория начал с поражения от Слуцкого: кто был худшим на выезде «Спартака» в Казань
Витория начал с поражения от Слуцкого: кто был худшим на выезде «Спартака» в Казань


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола