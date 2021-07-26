Кепа рассказал о своём переходе в «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился воспоминаниями о своём переходе в лондонский клуб из «Атлетика».

«Сначала я не особо верил в этот переход, потому что в моем контракте была сумма выкупа в размере 80 миллионов евро и «Атлетик» не собирался вести переговоры по поводу моего трансфера. Но позже мой агент сказал, что они готовы предложить эту сумму и я подумал, что в «Челси» действительно заинтересованы во мне. Тогда я решил, что должен сделать это и отправился в Лондон», - цитирует Кепу Mundo Deportivo.

Напомним, что вратарь перешёл в «Челси» из «Атлетика» в 2018 году за 80 миллионов евро. За это время он провёл в лондонском клубе 109 матчей, в которых пропустил 120 голов.