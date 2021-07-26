Руководство АПЛ обсудит вопрос паспортов вакцинации

Правительство Великобритании изучает возможность допуска фанатов, получивших двойную дозу вакцины против COVID-19, на спортивные мероприятия.

В преддверии старта футбольного сезона в 2021/2022 руководство Премьер-лиги соберётся, чтобы обсудить вопрос внедрения паспортов вакцинации. Встреча членов Ассоциации менеджеров запланирована на следующие две недели. Предметом дискуссии будет вопрос наличия у допущенных на трибуны зрителей соответствующих медицинских документов, информирует Sky Sports News.

Напомним, что на Евро-2020 необходимым условием допуска болельщиков на трибуны было наличие у них свежего отрицательного теста на коронавирус или подтверждения полной вакцинации.