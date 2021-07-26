Руководство АПЛ обсудит вопрос паспортов вакцинации

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26 Июля 2021, 17:15,
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Правительство Великобритании изучает возможность допуска фанатов, получивших двойную дозу вакцины против COVID-19, на спортивные мероприятия.
В преддверии старта футбольного сезона в 2021/2022 руководство Премьер-лиги соберётся, чтобы обсудить вопрос внедрения паспортов вакцинации. Встреча членов Ассоциации менеджеров запланирована на следующие две недели. Предметом дискуссии будет вопрос наличия у допущенных на трибуны зрителей соответствующих медицинских документов, информирует Sky Sports News.
Напомним, что на Евро-2020 необходимым условием допуска болельщиков на трибуны было наличие у них свежего отрицательного теста на коронавирус или подтверждения полной вакцинации.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Английская Премьер-лига